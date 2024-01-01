Япония предупреждает граждан о цунами после серии очень сильных землетрясений на ее западном побережье

Японское метеорологическое агентство сообщило о более чем 10 подземных толчков у побережья Исикавы и близлежащих префектур после 16:00, предварительная магнитуда одного из них составила 7,6.

Агентство выпустило крупное предупреждение о цунами для Исикавы и предупреждения о цунами более низкого уровня или рекомендации для остальной части западного побережья острова Хонсю, а также самого северного из его главных островов, Хоккайдо.

Представитель правительства Есимаса Хаяси заявил, что для людей в прибрежных районах крайне важно убраться подальше от надвигающегося цунами.

“Дорога каждая минута. Пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь в безопасный район”, - сказал он.