Ким Чен Ын заявил, что военные КНДР должны уничтожить США и Южную Корею в случае провокации

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его военные должны “полностью уничтожить” Соединенные Штаты и Южную Корею в случае провокации, сообщили государственные СМИ в понедельник, после того, как он пообещал усилить национальную оборону, чтобы справиться с тем, что он назвал беспрецедентной конфронтацией под руководством США.

Эксперты ожидают, что Ким продолжит усиливать свою риторику и проводить испытания оружия, потому что он, вероятно, считает, что может использовать повышенную напряженность, чтобы добиться уступок США, если бывший президент Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре.

На пятидневном крупном собрании правящей партии на прошлой неделе Ким заявил, что в этом году он запустит еще три военных спутника-шпиона, произведет больше ядерных материалов и разработает ударные беспилотники, что, по мнению наблюдателей, является попыткой усилить свое влияние в будущей дипломатии с США.