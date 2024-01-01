Самый первый Новый год при Петре I в России отметили с большим размахом

С приходом к власти в России Петра I в стране началась эпоха перемен, которая затронула как политическую и социальную сферы, так и традиции празднования. Император в том числе провозгласил официальным праздником Новый год и приказал отмечать его в ночь с 31-го декабря на 1-е января

До принятия христианства в России в 988-м году Новый год встречали 1-го марта. В 1492 году - он стал начинаться 1-го сентября. К тому времени летоисчисление в стране велось по византийской системе - с "сотворения мира" в 5508 году до нашей эры, напоминает Рамблер.

Петр I в конце декабря 1699-го года издал указ № 1736 "О праздновании Нового года". В нем были озвучены изменения в системе исчисления и связаны с Рождеством Христовым.

То есть, 7208-й год "от сотворения мира" стал 1700-м годом. Указ также призвал отмечать Новый год, как в европейских странах. Как отметили самый первый из Новых годов?

Праздничные гуляния

Он стал временем веселья и радости. В Московском Кремле на соборной площади прошли торжественные церемонии "О начатии нового лета", в храмах состоялись церковные службы "На летопровождение".

Общество было в восторге от новшеств, и празднование Нового года стало радостным событием.

Банкеты и угощения

Петр I придавал особое значение банкетам и застольям. Роскошные ужины стали обязательной частью новогоднего вечера, а на столах появились европейские угощения.

Обильные застолья сопровождались веселыми песнями и танцами.

Украшенные елки

Вместе с новым календарем в Россию пришла традиция украшать елки. Ели и сосны, украшенные игрушками, пряниками, свечами, быстро стали символом праздника.

Подарки

Неотъемлемой частью Нового года в это время впервые стали и подарки. Петр I ввел моду дарить друг другу сувениры, открытки, поделки.

Празднование Нового года в итоге стало ярким и насыщенным. Оно отражало не только изменения в системе времени, но также новый взгляд на радость и веселье в духе европейских традиций.