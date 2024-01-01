Папарацци опять застали во время ссоры Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

14:11 2024-01-01
Папарацци опять застали во время ссоры Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Супруга явно вывел из себя совместный шоппинг, потому он разозлился на избранницу и стал махать руками.

В Сети завирусился ролик, где Бен Аффлек с очень недовольным лицом резко захлопывает за Дженнифер Лопес двери машины, сообщает Супер.ру.

Истинные поклонники звездной пары бьют тревогу. По их данным, позитивных кадров счастливых супругов становится меньше, чем тех, где запечатлены их ссоры. 

31-го декабря папарацци опять застали актеров за жаркими публичными дискуссиями.

Бен и Дженнифер в канун Нового года отправились в бутик Bulgari. Но совместный шопинг вывел Аффлека из себя, пишет Daily Mail. Бен помогал супруге примерять дорогие украшения, но потом его явно что-то разозлило.

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На фото, что успели сделать папарацци, актер выглядит недовольным и эмоционально размахивает руками. 

Что произошло между Дженнифер и Беном, неизвестно. Но, по информации Daily Mail, пара быстро помирилась. Они нежно поцеловали друг друга, обнялись и пошли дальше бродить по магазинам.

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