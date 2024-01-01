Папарацци опять застали во время ссоры Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

В Сети завирусился ролик, где Бен Аффлек с очень недовольным лицом резко захлопывает за Дженнифер Лопес двери машины, сообщает Супер.ру.

Истинные поклонники звездной пары бьют тревогу. По их данным, позитивных кадров счастливых супругов становится меньше, чем тех, где запечатлены их ссоры.

31-го декабря папарацци опять застали актеров за жаркими публичными дискуссиями.

Бен и Дженнифер в канун Нового года отправились в бутик Bulgari. Но совместный шопинг вывел Аффлека из себя, пишет Daily Mail. Бен помогал супруге примерять дорогие украшения, но потом его явно что-то разозлило.