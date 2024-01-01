Марк Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, соучредитель и со-исполнительный директор Инициативы Чана Цукерберга, планируют построить подземное убежище площадью 5000 квадратных футов на своем Гавайском ранчо с собственными запасами энергии и продовольствия, согласно расследованию Wired, опубликованному ранее в этом месяце.

Отвечая на вопросы TIME о проекте и назначении бункера, Брэнди Хоффин Барр, представитель Цукерберга и Чана, отметила, что округ Кауаи поощряет домовладельцев строить убежища.

Элита Кремниевой долины годами скупала недвижимость и пыталась построить бункеры, сообщает The Guardian.