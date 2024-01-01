Факт о падении шара в канун Нового года на Таймс-сквер

14:17 2024-01-01
Факт о падении шара в канун Нового года на Таймс-сквер

Традиция, насчитывающая более ста лет, включает звездных исполнителей, необычные обычаи и некоторые практические задачи для сотен тысяч гуляк, собравшихся на Таймс-сквер.

New York Times положила начало современной традиции бросать мяч на шест в ознаменование начала нового года, сообщается на официальном сайте Таймс-сквер.

Толпы людей уже приходили на Таймс-сквер, названную в честь небоскреба газеты, чтобы отпраздновать новый год, но запрет фейерверков в 1907 году поставил крест на этом плане.

Вместо этого владелец газеты Адольф Окс поручил украинскому иммигранту и работнику по металлу Джейкобу Старру создать подсвеченный шар весом 700 фунтов (317 кг) из железа и дерева, который будет спущен с флагштока Times Tower.

Шар опускали вручную до полуночи, а затем электрик повернул выключатель, чтобы зажечь табличку с цифрами года в огнях, что было новинкой того времени, рассказала CNN внучка Старр.

Официанты в близлежащих заведениях также носили цилиндры “1908” на батарейках, которые они зажигали в полночь.

Ожидается, что в этом году 200 работников санитарных служб выйдут на улицы, и им потребуется около шести часов, чтобы убрать конфетти и мусор, оставленные толпой.

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В полночь сотни волонтеров сбрасывают с крыш зданий на Таймс-сквер 3000 фунтов (1360 кг) конфетти.на Таймс-сквер.

Любой житель Нью-Йорка или посетивший его мог написать свое желание и разместить его на “Стене желаний” до 25 декабря.

Люди по всему миру могли принять участие до 28 декабря, отправив желание онлайн, которое затем будет напечатано на конфетти в канун Нового года.

Все, кто приходит на площадь, проходят проверку службой безопасности.

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