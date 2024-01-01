Факт о падении шара в канун Нового года на Таймс-сквер

New York Times положила начало современной традиции бросать мяч на шест в ознаменование начала нового года, сообщается на официальном сайте Таймс-сквер.

Толпы людей уже приходили на Таймс-сквер, названную в честь небоскреба газеты, чтобы отпраздновать новый год, но запрет фейерверков в 1907 году поставил крест на этом плане.

Вместо этого владелец газеты Адольф Окс поручил украинскому иммигранту и работнику по металлу Джейкобу Старру создать подсвеченный шар весом 700 фунтов (317 кг) из железа и дерева, который будет спущен с флагштока Times Tower.

Шар опускали вручную до полуночи, а затем электрик повернул выключатель, чтобы зажечь табличку с цифрами года в огнях, что было новинкой того времени, рассказала CNN внучка Старр.

Официанты в близлежащих заведениях также носили цилиндры “1908” на батарейках, которые они зажигали в полночь.

Ожидается, что в этом году 200 работников санитарных служб выйдут на улицы, и им потребуется около шести часов, чтобы убрать конфетти и мусор, оставленные толпой.