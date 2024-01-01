Легендарный певец Pupo признался россиянам в любви

Итальянский певец Энцо Гинацци, которого поклонники знают под псевдонимом Pupo, поздравил с Новым годом россиян и заявил о своей любви к России, сообщает 5-tv.ru.

Привет, друзья! Меня зовут Pupo, и я хочу пожелать вам счастливого Нового года. Хочу сказать россиянам: «Привет от Pupo! Люблю! С Новым годом!» - так обратился к фанатам певец.

Он стал одним из гостей фестиваля "Легенды Ретро FМ", который в этом году возобновился после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса.

Pupo признался, что скучал по Москве и был рад опять приехать в российскую столицу с концертом. Он также поблагодарил организаторов фестиваля за честь закрывать большое шоу.