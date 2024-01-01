Иван Ургант сделал важное заявление для россиян

14:36 2024-01-01
Иван Ургант сделал важное заявление для россиян

На фоне сообщений своего отца, который предупредил о мошенниках, шоумен пожелал землякам быть внимательнее друг к другу.

Отец телеведущего, актер Андрей Ургант рассказал, что мошенники от его имени просят выслать деньги в Таиланд, где якобы он сейчас отдыхает. 

Актер сериала «Алиби» заявил, что из России никуда не выезжал и сейчас находится в Петербурге.

Если вам приходят просьбы от моего имени выслать денег в Таиланд, где якобы я сейчас на отдыхе, пожалуйста, не верьте.

Это мошенники. Не переводите никаких денег! У меня всё хорошо! - заявил 67-летний мужчина.

Его сын Иван с конца февраля 2022-го года в телеэфире не появляется. Ургант-младший сейчас проводит концерты и корпоративы в Дубае, Казахстане и других странах. Но Новый год шоумен встретил в России.

Телеведущий опубликовал свое фото в личном блоге и уточнил, что сейчас находится в поселке «Горки-10» в Подмосковье.

Дорогие подписчики! Вот и год прошел. А нам хоть бы что с вами.

Не грустите и не обижайте друг друга. А также не обижайтесь друг на друга. Будьте добрыми, внимательными.

С Новым годом! С любовью, Ваня, — написал он.

Во второй половине декабря Иван Ургант провел в Москве благотворительный аукцион, в котором приняли участие звезды шоу-бизнеса. 

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