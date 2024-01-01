Из Европы вышла на связь София Ротару

14:47 2024-01-01
Из Европы вышла на связь София Ротару

Звезда поздравила своего единственного сына Руслана и невестку Светлану с годовщиной свадьбы.

В последнее время София Ротару не появляется на публике и практически не выходит на связь. Но ради единственного сына певица прервала молчание.

В соцсетях звезда поздравила сына Руслана и невестку Светлану с 30-летием семейной жизни. София Михайловна выложила фото единственного 53-летнего наследника и его супруги.

Как уточняет КП, кадр явно снят не в Киеве. Под фото артистка написала: «Поздравляю» и выложила эмодзи в виде сердечка.

По слухам, сын Ротару сегодня живет в Италии, где певица купила дом. София Михайловна до недавнего оставалась в Киеве, но потом все же уехала к родственникам в Европу. Там она живет с сыном, невесткой и 29-летним внуком Анатолием. 

Любимая внучка Софии певицы сейчас живет в США. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
17:23

Светлана Игнатьева

Новогодний фейерверк в ОАЭ побил сразу два мировых рекорда

Новогодний фейерверк в ОАЭ побил сразу два мировых рекорда

Местом проведения яркого шоу стала береговая линия длиной 4,5 километра между искусственным архипелагом Аль-Марджан и районом Аль-Хамра.
Светлана Игнатьева
17:13

Светлана Игнатьева

Житель Тюмени выиграл в лотерею миллиард российских рублей

Житель Тюмени выиграл в лотерею миллиард российских рублей

Мужчина стал третьим человеком в истории России, получившим такой приз, с выигрыша ему предстоит заплатить налог.
Андрей Ткачёв
17:12

Андрей Ткачёв

Лукашенко показал хамелеона Жорика, который живёт дома у президента

Лукашенко показал хамелеона Жорика, который живёт дома у президента

Все знают, что у Александра Лукашенко есть шпиц по кличке Умка, однако мало кто осведомлён о других обитателях президентского дома.
Светлана Игнатьева
17:05

Светлана Игнатьева

Сын фигуриста Плющенко исполнил песню «Я русский» SHAMANа

Сын фигуриста Плющенко исполнил песню «Я русский» SHAMANа

Легендарный фигурист вместе со средним сыном принял участие в популярном шоу «Маска».
Светлана Игнатьева
16:55

Светлана Игнатьева

Суд не стал блокировать YouTube-канал Ивлеевой

Суд не стал блокировать YouTube-канал Ивлеевой

Московский суд отказал в иске общественнику Морозову, который требовал заблокировать YouTube-канал Анастасии и взыскать с нее 10 миллионов рублей.
Светлана Игнатьева
16:45

Светлана Игнатьева

Пятая часть растений и животных в Америке под угрозой исчезновения

Пятая часть растений и животных в Америке под угрозой исчезновения

Одна из главных причин такого положения дел кроется в изменении климата и повышении уровня моря.
Светлана Игнатьева
16:35

Светлана Игнатьева

Зрители овациями встретили Михаила Боярского, который после инфаркта впервые вышел на сцену

Зрители овациями встретили Михаила Боярского, который после инфаркта впервые вышел на сцену

Он сыграл в спектакле «В этом милом старом доме» театра имени Ленсовета 31-го декабря 2023-го года.
article_image 17:24

Армия Украины обстреляла Донецк сразу после боя курантов

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку в первые минуты нового года.

article_image 17:18

В Минске задержали организаторов и участников скандальной вечеринки Hentai Party

Минские правоохранители совершили рейд на закрытую вечеринку Hentai Party, участники которой были задержаны.

article_image 15:39

В Брянске пьяная девушка сожгла паспорт России во время празднования Нового Года

В новогоднюю ночь россиянка специально сожгла свой паспорт. Очевидцы событий утверждают, что таким образом девушка поддержала ВСУ.