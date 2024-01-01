Из Европы вышла на связь София Ротару

В последнее время София Ротару не появляется на публике и практически не выходит на связь. Но ради единственного сына певица прервала молчание.
В соцсетях звезда поздравила сына Руслана и невестку Светлану с 30-летием семейной жизни. София Михайловна выложила фото единственного 53-летнего наследника и его супруги.
Как уточняет КП, кадр явно снят не в Киеве. Под фото артистка написала: «Поздравляю» и выложила эмодзи в виде сердечка.
По слухам, сын Ротару сегодня живет в Италии, где певица купила дом. София Михайловна до недавнего оставалась в Киеве, но потом все же уехала к родственникам в Европу. Там она живет с сыном, невесткой и 29-летним внуком Анатолием.
Любимая внучка Софии певицы сейчас живет в США.
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