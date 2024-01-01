В настоящее время на Земле эксплуатируется более 1 миллиарда авто

Самым крупным автопроизводителем на сегодняшний день считается Toyota, на втором месте General Motors, на третьем Volkswagen, а в Лос-Анджелесе больше машин, чем людей.

В 2010 в Пекине образовалась самая большая пробка протяжённостью 100 км, некоторые провели более 200 часов.

В США по статистике машины угоняют каждые 45 секунд. Самым частым угоняемым автомобилем считается Honda Accord.

Louis Chevrolet после своего банкротства работал в своей же созданной компании автомехаником.