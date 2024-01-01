В настоящее время на Земле эксплуатируется более 1 миллиарда авто

14:53 2024-01-01
В настоящее время на Земле эксплуатируется более 1 миллиарда авто
Бронированный Cadillac 1930 года, принадлежавший Аль Капоне.

К 2050 году прогнозируется, что машин станет на Земле около 2.5 миллиардов, за счет роста продаж новых машин.

Самым крупным автопроизводителем на сегодняшний день считается Toyota, на втором месте General Motors, на третьем Volkswagen, а в Лос-Анджелесе больше машин, чем людей.

В 2010 в Пекине образовалась самая большая пробка протяжённостью 100 км, некоторые провели более 200 часов.

В США по статистике машины угоняют каждые 45 секунд. Самым частым угоняемым автомобилем считается Honda Accord.

Louis Chevrolet после своего банкротства работал в своей же созданной компании автомехаником.

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Первой бронированной машиной был Cadillac 1930 года, принадлежавший Аль Капоне.

Ferrari выпускает около 14 единиц автомобилей в день, а самый крупный производитель Toyota около 13000 единиц.

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