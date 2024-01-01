В настоящее время на Земле эксплуатируется более 1 миллиарда авто

Самым крупным автопроизводителем на сегодняшний день считается Toyota, на втором месте General Motors, на третьем Volkswagen, а в Лос-Анджелесе больше машин, чем людей.
В 2010 в Пекине образовалась самая большая пробка протяжённостью 100 км, некоторые провели более 200 часов.
В США по статистике машины угоняют каждые 45 секунд. Самым частым угоняемым автомобилем считается Honda Accord.
Louis Chevrolet после своего банкротства работал в своей же созданной компании автомехаником.
Первой бронированной машиной был Cadillac 1930 года, принадлежавший Аль Капоне.
Ferrari выпускает около 14 единиц автомобилей в день, а самый крупный производитель Toyota около 13000 единиц.
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