Green Day во время новогоднего выступления изменил песню «American Idiot»

Американская рок-группа Green Day изменила текст песни “American Idiot” во время выступления на новогоднем концерте.

Как подчеркнули музыканты, в последнее время они стараются избегать создания политической музыки, потому что для написания песен в таком ключе “нужны особые, вдохновенные моменты”, сообщает Yahoo.com.

Группа, очевидно, почувствовала, что их выступление по национальному телевидению в канун Нового года в Rockin’ Eve было таким моментом. Поэтому фронтмен Билли Джо Армстронг изменил текст песни “American Idiot”, чтобы спеть: “Я не являюсь частью повестки дня MAGA”, - пишет издание.

Армстронг заявил при этом, что в будущий альбом Green Day, Saviors все же войдут политические песни. Среди них главный сингл - "The American Dream Is Killing Me”.

Saviors должны выйти 19-го января 2024-го года. Green Day планируют в будущем году также отправиться в турне “Saviors Tour”.