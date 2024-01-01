Певица Граймс заявила, что гордится культурой белых

15:48 2024-01-01
Певица Граймс заявила, что гордится культурой белых

Ее заявление вызвало неоднозначную реакцию подписчиков, некоторые даже посоветовали звезде удалить свой пост.

Канадская певица Граймс заявила, что гордится "культурой белых”. Критики в ответ назвали звезду нацисткой, сообщает Yahoo.com.

Граймс ответила:

Но я каждый день с нежностью думаю о коричневом короле Сайрусе Великом, который создал первую в истории империю.

А также - о японской иконе Мурасаки Шикибу, написавшей первый в истории роман.

Певица при этом добавила, что "история учит нас, что все мы были и всегда будем великими”.

Для меня безумие, что люди пытаются оправдать стирание достижений своего собственного народа ради современного разделения.

Я отказываюсь это соблюдать, - написала она в другом посте.

Я хочу также подчеркнуть невероятные достижения других и интегрировать их в западное образование, позволяя при этом гордиться достижениями белых людей.

Считаю, что произошло ужасное стирание неевропейских достижений, и историю следует преподавать гораздо более всесторонне.

После того, как подписчик посоветовал ей удалить ее первоначальный пост, Граймс подчеркнула, что не будет этого делать. В новом посте девушка написала, что она - "сторонница супрематизма".

Ранее Граймс подвергалась пристальному вниманию за связь с ультраправыми и неонацистами.

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