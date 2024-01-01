Рохан Деннис, бывший профессиональный велогонщик, обвиняется в убийстве своей жены

15:50 2024-01-01
Рохан Деннис, бывший профессиональный велогонщик, обвиняется в убийстве своей жены

Бывшему чемпиону мира по велоспорту предъявлено обвинение в причинении смерти своей жене, олимпийке Мелиссе Хоскинс, после того, как ее предположительно сбил автомобиль.

Рохан Деннис опубликовал эту фотографию, на которой он и его жена Мелисса Хоскинс запечатлены за несколько дней до Рождества - Instagram.

Полиция Южной Аделаиды в Австралии сообщила, что экстренные службы были вызваны по адресу в Мединди в 20:00 в субботу после сообщений о том, что автомобиль сбил женщину.

32-летняя Хоскинс, выступавшая в качестве велосипедистки на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2012 и 2016 годах, получила серьезные травмы и была доставлена в Королевскую больницу Аделаиды, где скончалась.

Рохан Деннис, призер Олимпийских игр и победитель этапа Тур де Франс, был обвинен в причинении смерти в результате опасного вождения, создании угрозы жизни и вождении без должной осторожности, прежде чем его выпустили под залог, чтобы он предстал перед судом Аделаиды в марте.

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