Венеция ограничит количество туристических групп и запретит громкоговорители

15:58 2024-01-01
Венеция ограничит количество туристических групп и запретит громкоговорители

Группам также будет запрещено останавливаться на узких улочках, на мостах или в переходах.

Новые правила, которые еще больше ограничивают туристическую деятельность в перенаселенном городе, вступят в силу в историческом центре, а также на островах Мурано, Бурано и Торчелло в июне 2024 года, говорится в заявлении на веб-сайте города Венеция.

“Группы не могут превышать 25 человек, то есть половины пассажиров туристического автобуса. Также будет запрещено использование громкоговорителей, которые могут вызвать замешательство”, - говорится в заявлении.

Резолюция должна быть передана на рассмотрение городского совета, прежде чем будет реализована.

В музеях Венеции количество групп уже ограничено 25 людьми.

Симоне Вентурини, член городского совета по туризму, заявила, что этот шаг является частью более широких мер, направленных на улучшение управления туризмом в Венеции, достижение лучшего баланса между потребностями жителей и посетителей.

Новые правила вступят в силу через два месяца после введения пробного сбора за посещение в размере 5 евро ($ 5,40) для однодневных экскурсий по городу.

Популярное туристическое направление уже много лет борется со слишком большим количеством посетителей и последствиями изменения климата.

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