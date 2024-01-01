Вика Цыганова посмеялась над Настей Ивлеевой

Общественность России несколько дней бурно обсуждала вечеринку Насти Ивлеевой. Блогер не раз публично просила прощения за неуместную тусовку. Раскаялись и ее звездные гости, отмечает СтарХит.

Скажем, Филипп Киркоров записал видеоролик, где объяснил, что не знал о характере вечеринки и очень быстро ее покинул. Певец также признал свою ответственность и подчеркнул патриотические взгляды.

Ах, какой бездарный текст. Интересно, кто же его написал? Модный адвокат? Либо кто поглавнее? - сыронизировала Вика Цыганова. А какая искренность осетрины второй свежести. Сколько любви в глазах! Какой собранный пуританский образ!

Певица заявила, что "Станиславский в обмороке просто от горького раскаяния":