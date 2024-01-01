Вика Цыганова посмеялась над Настей Ивлеевой

16:25 2024-01-01
Вика Цыганова посмеялась над Настей Ивлеевой

Певица едко прокомментировала публичные раскаяния звездных посетителей голой вечеринки.

Общественность России несколько дней бурно обсуждала вечеринку Насти Ивлеевой. Блогер не раз публично просила прощения за неуместную тусовку. Раскаялись и ее звездные гости, отмечает СтарХит.

Скажем, Филипп Киркоров записал видеоролик, где объяснил, что не знал о характере вечеринки и очень быстро ее покинул. Певец также признал свою ответственность и подчеркнул патриотические взгляды.

Ах, какой бездарный текст. Интересно, кто же его написал? Модный адвокат? Либо кто поглавнее? - сыронизировала Вика Цыганова. 

А какая искренность осетрины второй свежести. Сколько любви в глазах! Какой собранный пуританский образ!

Певица заявила, что "Станиславский в обмороке просто от горького раскаяния":

Бедняжка Ивлеева… Ее все дружно сдали. Вот они какие, коллеги по цеху. Настоящие патриоты.

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