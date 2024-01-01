Зрители овациями встретили Михаила Боярского, который после инфаркта впервые вышел на сцену

Народный артист РСФСР Михаил Боярский 31-го декабря порадовал поклонников возвращением на сцену театра имени Ленсовета в спектакле «В этом милом старом доме».

Публика встретила кумира громкими и бурными овациями.

Назначенный на последний день декабря спектакль в театре имени Ленсовета состоится. Михаил Сергеевич на сцену выйдет - здоровье позволяет, – ранее сказала КП жена артиста Лариса Луппиан.

Совсем недавно Боярский перенес инфаркт и дважды был прикован к больничной кровати. Но после многочисленных врачебных манипуляций артист более чем активен и бодр. Он вышел на сцену, поклонился зрителям и стал играть на фортепьяно.