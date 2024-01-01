Пятая часть растений и животных в Америке под угрозой исчезновения

Полвека отметил закон США о видах, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает Рамблер.

За это время свыше 50 видов растений и животных вернулись «с края пропасти», однако 1252 вида по-прежнему в списке исчезающих либо находящихся под угрозой.

Одна из причин такого положения дел - изменение климата, повышение уровня моря.

К слову, повышение уровня моря угрожает диким красным волкам в Северной Каролине, а потепление вод является нарушением источников питания северного гладкого кита, тем самым приближая его к гибели.

Под угрозой исчезновения - каждый пятый вид растений и животных страны, - предупредила глава Коалиции по защите исчезающих видов Сьюзан Холмс.

Она призвала "действовать быстрее, чем когда-либо", чтобы спасти уязвимые существа.