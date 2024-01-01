Суд не стал блокировать YouTube-канал Ивлеевой

Савеловский суд Москвы не стал блокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой, выступившей организатором скандальной "голой" вечеринки, сообщает МК.

С соответствующим иском в суд обратился общественник Александр Морозов в связи с присутствием на канале ведущей роликов, которые содержат ненормативную лексику.

Помимо этого, Морозов также хотел взыскать с Ивлеевой 10 миллионов рублей.

Скандальная "голая вечеринка" состоялась в московском клубе "Мутабор" 21 декабря. На мероприятии присутствовали Лолита, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие звезды. Многие участники "вечеринки" после общественной огласки стали извиняться за произошедшее.

Анастасии Ивлеевой, организовавшей праздник, суд назначил штраф в размере 100 тысяч российских рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.