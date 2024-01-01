Сын фигуриста Плющенко исполнил песню «Я русский» SHAMANа

Двукратный олимпийский чемпион, российский фигурист Евгений Плющенко вместе со своим сыном Александром принял участие в новогоднем шоу «Маска», сообщает Вокруг ТВ.

Спортсмен спел песню «Крошка моя» коллектива «Руки Вверх», будучи в костюме дракона.

Члены жюри проекта не сумели распознать Евгения под маской и предположили, что песню исполнил Митя Фомин.

А его средний сын Александр Плющенко вышел в костюме совенка и исполнил композицию «Я русский» Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.