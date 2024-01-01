Новогодний фейерверк в ОАЭ побил сразу два мировых рекорда

Один из новогодних фейерверков в ОАЭ (в эмирате Рас-эль-Хайма) попал в Книгу рекордов Гиннесса, причем сразу в двух номинациях: как самая длинная линия фейерверков на воде и самая длинная линия фейерверков в небе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент по развитию туризма Рас-эль-Хаймы.

Местом проведения яркого шоу стала береговая линия длиной 4,5 километра между искусственным архипелагом Аль-Марджан и районом Аль-Хамра.

Кроме установленных на воде фейерверков в нем были задействованы свыше 1 тысячи пиротехнических и светодиодных дронов. А еще - легкомоторные самолеты, выполнявшие фигуры высшего пилотажа.

Дроны продемонстрировали в небе фигуры, отсылающие к характерному для Рас-эль-Хаймы природному ландшафту - пустыне, берегу Персидского залива и горы Хаджар.

Движения дронов были созвучны с музыкальными произведениями, специально созданными для новогоднего шоу. За восьмиминутным представлением наблюдали порядка 50 тысяч человек.