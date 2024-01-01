Родственникам погибших при обстреле Белгорода выплатят 3 млн рублей

22:04 2024-01-01
Родственникам погибших при обстреле Белгорода выплатят 3 млн рублей

Руководство Белгородской области приняло решение о выплате компенсаций близким погибших при обстреле ВСУ.

1 января 2024 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что родственники погибших при ударе армии Украины по Белгороду получат по 3 миллиона рублей. Пострадавшим при обстреле города выплатят 500 тысяч рублей.

Вечером понедельника стало известно, что количество погибших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 25 после того, как в больницу скончалась четырёхлетняя девочка.

30 декабря 2023 года вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по центру Белгорода, что привело к массовым человеческим жертвам. Владимир Путин заявил, что произошедшее следует расценивать как террористический акт, исполнители которого будут наказаны.

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