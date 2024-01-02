Дочь Александра Абдулова дебютировала в кино

Дочь Александра Абдулова, 16-летняя Евгения, сыграла ключевую роль в премьере комедии «Баба Мороз и тайна Нового года», сообщает СтарХит.

Это стало первой ролью девушки в кино.

К слову, в будущем девушка хочет выучиться на режиссера:

Считаю, что в эту профессию нужно идти, когда есть что рассказать. А у меня очень много историй, - поделилась одиннадцатиклассница Женя.

Дочь звезды увлекается психологией, она любит анализировать характеры людей и хочет снять кино о человеческих взаимоотношениях. Что касается творчества, то Женя уделяет ему больше внимания, чем учебе: