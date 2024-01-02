Дочь Александра Абдулова дебютировала в кино

Дочь Александра Абдулова, 16-летняя Евгения, сыграла ключевую роль в премьере комедии «Баба Мороз и тайна Нового года», сообщает СтарХит.
Это стало первой ролью девушки в кино.
К слову, в будущем девушка хочет выучиться на режиссера:
Считаю, что в эту профессию нужно идти, когда есть что рассказать. А у меня очень много историй, - поделилась одиннадцатиклассница Женя.
Дочь звезды увлекается психологией, она любит анализировать характеры людей и хочет снять кино о человеческих взаимоотношениях. Что касается творчества, то Женя уделяет ему больше внимания, чем учебе:
Меня не смущают погода или время. Даже состояние здоровья! Если для роли было бы нужно, я бы могла похудеть на 50 килограммов.
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