Дмитрий Нагиев сделал важное заявление для своих поклонников

Весь 2023-й год Дмитрий Нагиев оставался в тени. Он вел затворнический образ жизни и объяснял это усталостью. Но в первый день Нового 2024-го года обратился к поклонникам, сообщает КП.

Долой головокружения от успехов. С Новым годом вас! С новым, добрым, красивым, мирным, сытным, справедливым, надежным, свободным. Будем жить. Все будет хорошо, - обратился к своим подписчикам актер.

Ранее артист заявлял, что из России уезжать не собирается.