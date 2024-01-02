Киркоров заявил о наличии у него большого количества врагов

Певец Филипп Киркоров, поздравляя россиян с Новым годом в Instagram, пожаловался на наличие врагов.

Звезда признался, что у него очень много друзей, а врагов вообще немерено, сообщает РИА «Новости».

В своей речи исполнитель заявил, что начинает ценить «самые элементарные вещи», когда его «опускают с небес на землю».

Ранее СМИ писали, что после скандала с «голой вечеринкой» Киркорова и Лолиту вырезали из новогодних эфиров.