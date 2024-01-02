Ксения Корнева из «Уральских пельменей» выходит замуж

Экс-участница команды КВН «Раисы», звезда проекта «Уральские Пельмени» Ксения Корнева выходит замуж. Такое заявление актриса сделала в личном блоге в соцсетях, сообщает 5-tv.ru.

Актриса решила не разглашать имя возлюбленного, но уточнила, что он сделал ей предложение в новогоднюю ночь. Корнева выложила фото с помолвочным кольцом.

Этой ночью я сказала четыре слова: «Да» и «С Новым годом», - поделилась Ксения счастливым событием.

Поклонники поздравили ее с судьбоносным событием и пожелали счастливой жизни и безграничной любви.