В Москве в метро на звезд сериала «Мир. Дружба Жвачка» Губарева и Рощина напал мужчина с ножом

Инцидент произошел еще 30 декабря, но известно о нем стало только сейчас. На станции метро «Курская» в Москве Губарев и Рощин поконфликтовали с 32-летним Артемом.

По данным очевидцев, тот набросился на оппонентов с криками: «Убью!» и ножом в руках, сообщает Космополитен.

Егор и Федор сумели убежать. В конфликт пришлось вмешаться полицейские, всех троих задержали.

Как пишет telegram-канал Baza, Артем не впервые нападает на людей с ножом в руках. Молодой человек ранее 8 лет назад ранил родственника ножом в грудь.

Егор и Федор получили известность после выхода сериала «Мир. Дружба. Жвачка», действие сюжета разворачивается в «лихие девяностые».