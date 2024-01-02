Врач-диетолог Чехонина рассказала, почему полезна икра из баклажан

Старший научный сотрудник российского ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что в баклажанах есть элементы, которые необходимы для кроветворения.

По словам эксперта, медь, кобальт и марганец необходимы для функции селезенки, костного мозга. А также - для поддержания уровня гемоглобина в норме и образования эритроцитов.

Баклажанная икра при этом сохраняет все полезные свойства овоща. При этом для икры требуется особый сорт – с плотной мякотью и насыщенным вкусом. Врач-диетолог при этом отметила, что из-за добавления растительного масла икра калорийнее самих баклажанов.

Но овощи содержат пищевые волокна, снижающие усвоение лишних жиров. Кроме того, они улучшают функцию кишечника и желчного пузыря, действуют как мягкое послабляющее средство, - пояснила диетолог.

Тем не менее, не стоит баклажанную икру есть бесконтрольно. А также следует обратить при покупке, чтобы цвет икры был равномерным, и не расслаивался.