Рита Дакота похвасталась дорогим новогодним подарком мужа

Рита Дакота в конце прошлой осени с мужем и дочерью отправились в Лос-Анджелес.
Певица рассказала, как прошла в США их новогодняя ночь и показала, что подарил ей муж Федор Белогай.
Певица уточнила, что они решили провести время кругу близких.
В этом году отказались от всех тусовок и остались дома семьей у телека в пижамах - под «Служебный роман» и майонезные салаты, - написала она в Stories.
Рита также похвасталась подарком от мужа.
Федор подарил кольцо мечты от Bvlgari, - рассказала звезда.
Как уточняет Рeopletalk.ru, такое кольцо стоит почти полмиллиона российских рублей.
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