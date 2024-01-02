Рита Дакота похвасталась дорогим новогодним подарком мужа

Рита Дакота в конце прошлой осени с мужем и дочерью отправились в Лос-Анджелес.

Певица рассказала, как прошла в США их новогодняя ночь и показала, что подарил ей муж Федор Белогай.

Певица уточнила, что они решили провести время кругу близких.

В этом году отказались от всех тусовок и остались дома семьей у телека в пижамах - под «Служебный роман» и майонезные салаты, - написала она в Stories.

Рита также похвасталась подарком от мужа.

Федор подарил кольцо мечты от Bvlgari, - рассказала звезда.

Как уточняет Рeopletalk.ru, такое кольцо стоит почти полмиллиона российских рублей.