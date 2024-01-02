Рита Дакота похвасталась дорогим новогодним подарком мужа

11:55 2024-01-02
Рита Дакота похвасталась дорогим новогодним подарком мужа

Федор Белогай презентовал возлюбленной кольцо ее мечты от Bvlgari стоимостью в полмиллиона российских рублей.

Рита Дакота в конце прошлой осени с мужем и дочерью отправились в Лос-Анджелес.

Певица рассказала, как прошла в США их новогодняя ночь и показала, что подарил ей муж Федор Белогай.

Певица уточнила, что они решили провести время кругу близких.

В этом году отказались от всех тусовок и остались дома семьей у телека в пижамах - под «Служебный роман» и майонезные салаты, - написала она в Stories.

Рита также похвасталась подарком от мужа.

Федор подарил кольцо мечты от Bvlgari, - рассказала звезда.

Как уточняет Рeopletalk.ru, такое кольцо стоит почти полмиллиона российских рублей.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
12:30

Светлана Игнатьева

На звезду «Беверли-Хиллз 90210» Иэна Зиринга напала банда байкеров

На звезду «Беверли-Хиллз 90210» Иэна Зиринга напала банда байкеров

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе из-за спора за место, артист набросился на байкеров, и завязалась потасовка.
Светлана Игнатьева
11:40

Светлана Игнатьева

Врач-диетолог Чехонина рассказала, почему полезна икра из баклажан

Врач-диетолог Чехонина рассказала, почему полезна икра из баклажан

В баклажанах есть элементы, которые необходимы для кроветворения, поддержания уровня гемоглобина в норме и образования эритроцитов.
Светлана Игнатьева
11:31

Светлана Игнатьева

В Москве в метро на звезд сериала «Мир. Дружба Жвачка» Губарева и Рощина напал мужчина с ножом

В Москве в метро на звезд сериала «Мир. Дружба Жвачка» Губарева и Рощина напал мужчина с ножом

20-летние актеры Егор и Федор поссорились с 32-летним пассажиром подземки, и тот набросился на артистов.
Светлана Игнатьева
11:16

Светлана Игнатьева

Ксения Корнева из «Уральских пельменей» выходит замуж

Ксения Корнева из «Уральских пельменей» выходит замуж

Актриса в новогоднюю ночь получила предложение руки и сердца от таинственного возлюбленного.
Светлана Игнатьева
11:10

Светлана Игнатьева

Киркоров заявил о наличии у него большого количества врагов

Киркоров заявил о наличии у него большого количества врагов

Певец в своем поздравлении соотечественникам признался, что у него очень много друзей, но немало и недругов.
Светлана Игнатьева
11:03

Светлана Игнатьева

В Тоскане на 112-м году жизни скончался старейший житель Италии

В Тоскане на 112-м году жизни скончался старейший житель Италии

Мужчина признавался СМИ, что умеет радоваться каждому дню, он не курил и предпочитал легкие блюда.
article_image 21:58

В Челябинске задержаны хулиганы, напавшие на ветеранов СВО и их жён

В ночь на Новый год группа челябинских подростков атаковала российских военных, принимавших участие в боевых действиях на Украине.

article_image 21:45

В Иваново хулиганы обстреляли многоэтажку пиротехникой

В новогоднюю ночь неизвестные умышленно запустили фейерверки в многоквартирный дом.

article_image 21:41

В Нижнем Новгороде мигрант-таксист выкинул пассажирку на мороз в Новый год

Впоследствии выяснилось, что мигрант из Узбекистана находился в России нелегально.