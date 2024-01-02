На звезду «Беверли-Хиллз 90210» Иэна Зиринга напала банда байкеров

Как сообщает Рeopletalk.ru, инцидент произошел 31-го декабря в центре Лос-Анджелеса.
Драка разгорелась из-за спора за место. Иэн двигался на автомобиле по Голливудскому бульвару, когда ему помешали байкеры.
Актер моментально отреагировал на это, вышел из машины и набросился на одного из мотоциклистов. Завязалась потасовка.
Драка началась сильная, и артист предпочел сбежать и вернуться за машиной, когда все разъедутся.
Издание уточняет, что пока правоохранительным органам не удалось никого задержать.
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