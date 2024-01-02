Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен ранен в шею мужчиной вооруженным ножом

Нападавший подошел к Ли, сказав, что хочет взять у него автограф, а затем ударил его ножом в левую сторону шеи, сообщил старший офицер полиции Пусана Сон Чжэ Хан на телевизионном брифинге.
59-летний Ли, глава главной оппозиционной Демократической партии, был доставлен по воздуху в больницу Сеула для операции после получения неотложной помощи в Пусане, сообщает в своем материале AP.
Демократическая партия Ли назвала инцидент “террористической атакой на Ли и серьезной угрозой демократии”. Она призвала полицию провести тщательное расследование.
В последние годы в Южной Корее иногда имело место насилие в отношении высокопоставленных фигур.
Ли, который также занимал пост губернатора провинции Кенги, окружающей Сеул, известен своим откровенным стилем.
Его сторонники видят в нем героя-антиэлитарщика, который мог бы реформировать политику истеблишмента, искоренить коррупцию и решить проблему растущего экономического неравенства.
Критики считают его опасным популистом, который делает ставку на разжигание разногласий и демонизацию своих консервативных оппонентов.
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