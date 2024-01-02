Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен ранен в шею мужчиной вооруженным ножом

Нападавший подошел к Ли, сказав, что хочет взять у него автограф, а затем ударил его ножом в левую сторону шеи, сообщил старший офицер полиции Пусана Сон Чжэ Хан на телевизионном брифинге.

59-летний Ли, глава главной оппозиционной Демократической партии, был доставлен по воздуху в больницу Сеула для операции после получения неотложной помощи в Пусане, сообщает в своем материале AP.