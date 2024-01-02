Из особняка Сороса поступил звонок в службу 911 об убийстве

Американский миллиардер Джордж Сорос стал жертвой «сваттинга» - фальшивого вызова в экстренные службы 911, сообщает газета New York Post.

31-го января около 9 вечера из поместья благотворителя поступил звонок в службу 911. Звонивший заявил, что застрелил жену и собирается покончить с собой в особняке Сороса.

На место ЧП срочно выехали полицейские, но звонок оказался ложным.

Издание получило запись радиопереговоров полиции. Прибывший на место происшествия офицер уточнил, что он пообщался с охраной, обыскал помещение и определил, что вызов ложен.

Неизвестно, был сам Сорос или члены его семьи в поместье во время инцидента. По данным СМИ, сейчас миллиардер с семьей отдыхает на Барбадосе.