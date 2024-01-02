Самолет Japan Airlines загорелся после столкновения в токийском аэропорту Ханэда

По данным авиакомпании, все члены экипажа и пассажиры, включая восьмерых детей в возрасте до двух лет, были благополучно эвакуированы из пассажирского самолета.

JAL расследует детали и причину возгорания самолета, сообщил CNN представитель авиакомпании.

На кадрах видно, как пассажирский самолет движется, а затем загорается большим огненным шаром.

Затем самолет был замечен остановившимся, а люди использовали аварийные горки, чтобы спастись из ада, пока пожарные пытались бороться с растущим пламенем.