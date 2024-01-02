Албания обладает богатой культурой, включая христианскую и мусульманскую историю, с историческими центрами в таких городах, как Берат

Из-за приемлемых для кошелька цен за последние несколько лет здесь произошел туристический бум — настолько сильный, что в 2023 году рекордное количество итальянцев устремилось через Адриатическое море на выгодные летние каникулы.

В 2024 году открывается новый аэропорт во Влере, на побережье, что облегчит поездки на пляж. Но Албания - это гораздо больше, чем ее побережье.

Страна обладает богатой культурой, включая христианскую и мусульманскую историю, с историческими центрами в таких городах, как Берат и Гирокастр, а также потрясающими горными пейзажами, Тет является самым популярным.