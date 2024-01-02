Исторический старый квартал Панама-Сити внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Панаме не только оживленная столица с историческим старым кварталом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в стране также находится более десятка национальных парков, в том числе Национальный парк Вулкан Бару, самая высокая точка Панамы.
Панама-Сити также является единственной мировой столицей с тропическими лесами в черте города.
Посетители, желающие глубже погрузиться в культурный ландшафт Панамы устойчивым способом, могут забронировать туристические поездки по месту жительства через цифровой портал под названием SOSTUR Network, который связывает путешественников с сельскими общинами и туристическими предприятиями.
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