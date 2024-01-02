Собор Сантьяго-де-Компостела является местом паломничества сотен тысяч людей, совершающих пешие прогулки на дальние расстояния каждый год

Региональная столица Галисии, Сантьяго-де-Компостела, уже давно значится на туристических картах благодаря своему поразительному собору 12-го века, который является конечной точкой для сотен тысяч пешеходов, которые ежегодно отправляются в паломничество Камино-де-Сантьяго.

Но даже если вы не планировали брать с собой прогулочные ботинки, шумный Сантьяго должен быть в поле вашего зрения.

Чтобы полюбоваться захватывающими видами, отправляйтесь в Кабо-Фистерра, скалистый полуостров, на котором находится живописный маяк Финистерре.

Бывшая резиденция маяка - это отель Семафоро-де-Фистерра.

Маяки — особая тема в Галисии - всего их 19, включая Башню Геркулеса, охраняемую ЮНЕСКО, построенную в 1 веке и считающуюся старейшим в мире сохранившимся римским маяком.