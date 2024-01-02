Исчезновению предшествовали нежелательные визиты подрядчиков и серия текстовых сообщений от таинственного незнакомца.
"Я прихожу домой, а моей подъездной дорожки нет": жительница Флориды шокирована странной кражей
14:24 2024-01-02
Жительница Флориды, пытавшаяся продать свой дом, однажды вернулась домой и обнаружила, что ее подъездная дорожка исчезла.
17:05
Вещи, которые обязан сделать каждый огородник в декабре-январе
Дачный сезон давно завершен, но расслабляться снова рано. Ведь готовиться к грядущему дачному сезона нужно уже сейчас.
16:58
ESPN принес извинения за показ видео, на котором женщина показывает грудь во время трансляции Sugar Bowl
ESPN принес извинения в понедельник вечером за видеоклип, на котором женщина обнажает грудь. Инцидент имел место во время трансляции Sugar Bowl в Новом Орлеане.
16:50
Бородина похвасталась презентом от поклонника стоимостью в 500 000 рублей
Ксения Бородина выложила в соцсетях ролик, где открывает коробочку с сережками-гвоздиками от бренда Cartier, растянувшись на постели.