Дочь Пола Уокера Мидоу Уокер объявляет о разводе с мужем

“После трех замечательных лет брака мы пришли к соглашению расстаться полюбовно”, - говорится в заявлении.

Это действительно совместное решение, и мы искренне надеемся, что все смогут уважать наши пожелания относительно конфиденциальности.

Послание завершалось словами: “Мы сохраняем взаимную любовь и уважение друг к другу и будем продолжать поддерживать друг друга”.

Уокер и Торнтон-Аллан поженились в 2021 году в Доминиканской Республике на церемонии, на которой присутствовали Вин Дизель и Джордана Брюстер. Дизель повел ее к алтарю.

Уокер - дочь покойного актера Пола Уокера, который снялся во франшизе ”Форсаж" вместе с Брюстером и Дизелем.

Пол Уокер погиб в автомобильной аварии 30 ноября 2013 года.