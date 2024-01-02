Жизнь Клеменси Бертон-Хилл изменилась навсегда, когда в возрасте 38 лет у нее произошло кровоизлияние в мозг

С ее мужем и хирургом доктором Кристофером Келлнером она надеется на выздоровление.

В новом году я буду работать с блестящими учеными и исследователями нейролептиков, чтобы попытаться переобучить поврежденную часть моего мозга и, возможно, – если мне повезет – вернуть к жизни правильное ощущение своего тела, их новая система - это электроды на голове космической эры и роботизированные руки - у меня такое чувство, что моим детям понравится видеть меня в таком виде.

Тем временем я готовлюсь к любым возможным испытаниям, в том числе с моим героем доктором Келлнером, его коллегой Дэвидом Путрино и их командой из Precision Recovery, которые преобразуют реабилитацию после инсульта.

Все это по-настоящему захватывающе. Моей старой отличительной чертой было то, что я интересовался всем, по-настоящему, и я придерживаюсь этой позиции глубокого любопытства.