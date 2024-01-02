Американская журналистка рассказала, как ей живется без половины черепа

42-летняя ведущая шоу Би-би-си Клемми Бертон-Хилл рассказала, как ее жизнь кардинально изменилась почти в одно мгновение.

Женщина имела отличную семью: мужа, с которым прожила 15 лет, и двоих сыновей. Она реализовалась как журналист, музыкант и писатель.

Сейчас, по словам женщины, она живет в "новой нормальности", которая все еще ошеломительна для нее даже спустя почти четыре года. Все случилось утром 20 января 2020 года.

Она была на рабочей встрече в Бруклине, планируя прямой концерт и запуск подкаста в качестве креативного директора Нью-Йоркского общественного радио, где она работала.

Но следующие воспоминания - момент выхода из комы 17 дней спустя. Женщина была в отделении интенсивной терапии западной больницы Маунт-Синай на Манхэттене - с выбритой головой и отсутствующей левой половиной черепа.

У нее была парализована правая сторона тела и полностью утрачен дар речи. Таким оказался для журналистки результат кровоизлияния в мозг, уничтоживший языковой центр и двигательную зону левого теменного полушария, сообщает Yahoo.com.

До этого дня я думала, что у меня довольно крепкое здоровье, - поделилась Клемми. Я, вероятно, выпила слишком много кофе и определенно слишком много вина. В 1980-х годах я была воспитана на диете из обработанных сухих завтраков и приготовленных в микроволновке обедов, а позже не отказывалась от пинты пива и чипсов в пабе. Я слишком усердно работала и играла во всех сферах своей жизни (за исключением физических упражнений), мне часто нужно было быть в студии к 5.30 утра, я определенно не высыпалась. Но это нормально для многих женщин моего поколения.

Она призналась, что рада тому, что ее жизнь была спасена.

Каким-то образом 2020-й год остался позади. А затем 2021-й, затем 2022-й, затем 2023-й. Каким-то образом наша семья переехала из Нью-Йорка в Вашингтон. Каким-то образом мы меняли дома пять раз менее чем за четыре года, мальчики меняли школы по три раза каждый. Каким-то образом я все еще здесь, - написала Бертон-Хилл.

Журналистка считает свое исцеление чудом, которому она обязана докторам, родным и друзьям.