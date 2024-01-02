Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что случится с организмом, если сутки не есть

Нередко отказываются от еды осознанно: в пост либо с целью «очистить организм от токсинов». Есть желающие таким образом похудеть. Правда ли суточная голодовка дает свою пользу?

Однодневная голодная диета серьезный ущерб организму вряд ли нанесет. Однако расстаться с лишними килограммами тоже не поможет. Но, если регулярно отказываться от еды на сутки, это может пошатнуть здоровье, - считает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По словам эксперта, для бодрости и поддержания жизнедеятельности человек нуждается в глюкозе, поступающей в каждую клетку организма. Еда - основной источник глюкозы.

При этом лишняя глюкоза направляется в клетки печени и там накапливается в виде гликогена, сообщает Vokrugsveta.ru.

Этот запас организм хранит на всякий случай: скажем, если человек не успел поесть, — пояснила врач. Но этот своего рода кредит имеет скромный лимит: запасов хватает на несколько часов. После этого организм вынужден искать другие источники энергии.

Такие источники он находит в жире и мышцах, забирает у них энергию. Потому регулярно отказывать себе в еде опасно для здоровья. Доктор подчеркнула, что эффект голодания в борьбе с лишним весом пока достоверно не доказан.