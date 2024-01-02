Качество сливочного масла: плохой состав выдаст этот простой способ

Если сливочное масло начнет тут же крошиться, это будет говорить о том, что продукт изготовлен из натурального сырья без использования растительных жиров.

Если же они есть в составе, об этом подскажут ровные цельные кусочки.



Недобросовестные производители также добавляют в сливочное масло и крахмал.

Выявить его наличие не менее просто.

Достаточно капнуть йодом на продукт и немного подождать.

Если кусочек начнет окрашиваться в черный или фиолетовый цвет, это будет говорить о не лучшем составе.