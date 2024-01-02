Качество сливочного масла: плохой состав выдаст этот простой способ

Если сливочное масло начнет тут же крошиться, это будет говорить о том, что продукт изготовлен из натурального сырья без использования растительных жиров.
Если же они есть в составе, об этом подскажут ровные цельные кусочки.
Недобросовестные производители также добавляют в сливочное масло и крахмал.
Выявить его наличие не менее просто.
Достаточно капнуть йодом на продукт и немного подождать.
Если кусочек начнет окрашиваться в черный или фиолетовый цвет, это будет говорить о не лучшем составе.
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