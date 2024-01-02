Губка для мытья посуды в холодильнике: сколько надоевших проблем это решит

Благодаря своей структуре губка впитывает в себя всю лишнюю влагу. Как следствие, фрукты и овощи хранятся значительно дольше.
Губка для мытья посуды также способна убирать неприятные запахи.
Достаточно будет смочить ее в уксусе или соде, после чего отправить в холодильник.
Похожая ситуация с морозильной камерой, с помощью губки ее можно избавить от навязчивого запаха рыбы.
Однако следует помнить, что оба способа работают только при использовании новой, неиспользованной губки.
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