Губка для мытья посуды в холодильнике: сколько надоевших проблем это решит

Благодаря своей структуре губка впитывает в себя всю лишнюю влагу. Как следствие, фрукты и овощи хранятся значительно дольше.



Губка для мытья посуды также способна убирать неприятные запахи.

Достаточно будет смочить ее в уксусе или соде, после чего отправить в холодильник.

Похожая ситуация с морозильной камерой, с помощью губки ее можно избавить от навязчивого запаха рыбы.



Однако следует помнить, что оба способа работают только при использовании новой, неиспользованной губки.