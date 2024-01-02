Ольга Бузова пролила свет на слухи о ее воссоединении с Давой

Фанаты заподозрили, что в Китае, где снимали это шоу, Дава и Бузова могли провести романтическое время.
Бузова подтвердила, что они там были не просто как участник и ведущая.
«Удалось ли нам там пообщаться — да», — высказалась она.
Кроме того, певица добавила, что в одну реку дважды не войдешь, но намекнула, что и она, и Дава — уже не та же самая река.
«Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку. В этом мире меняется все», — добавила загадочности Бузова.
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