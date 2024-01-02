В Британии отмечен резкий рост заболеваемости чесоткой

Минздрав Британии заявил о всплеске заболеваемости чесоткой - на фоне нехватки медикаментов, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.
По данным СМИ, дерматологи считают ситуацию тяжелой и назвали сложившееся положение дел «абсолютным кошмаром».
Вспышки регистрируются в домах престарелых, общежитиях и госпиталях.
Отмечается, что на севере страны зарегистрировали в два раза больше случаев чесотки, чем обычно.
По некоторым данным, распространение инфекции обусловлено нехваткой лекарственных средств, которая сложилась из-за проблем с логистикой из-за конфликта на Украине.
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