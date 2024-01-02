В Британии отмечен резкий рост заболеваемости чесоткой

Минздрав Британии заявил о всплеске заболеваемости чесоткой - на фоне нехватки медикаментов, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.

По данным СМИ, дерматологи считают ситуацию тяжелой и назвали сложившееся положение дел «абсолютным кошмаром».

Вспышки регистрируются в домах престарелых, общежитиях и госпиталях.

Отмечается, что на севере страны зарегистрировали в два раза больше случаев чесотки, чем обычно.

По некоторым данным, распространение инфекции обусловлено нехваткой лекарственных средств, которая сложилась из-за проблем с логистикой из-за конфликта на Украине.