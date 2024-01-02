Врач Александр Умнов назвал четыре основных признака плохой красной икры, срок годности которой уже подошел к концу

Самый явный признак портящейся красной икры — запах.

Когда срок годности продукта на исходе, деликатес приобретает такой же зловонный запах, как и любая рыба, который ни с чем не спутать.

Также не стоит употреблять красную икру, которая изменила оттенок.

Если икринки потемнели — деликатес придется отправить в мусорное ведро.

Еще одно гарантированное доказательство испорченного деликатеса — горький вкус и изменение консистенции продукта.

Если сок в банке стал гуще, это серьезный повод насторожиться.

Врач добавил, что отравление красной икрой будет тяжелым ударом для организма.

Самые частые симптомы после употребления испорченного деликатеса: диарея, рвота, колики.