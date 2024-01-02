Из-за Киркорова из новогодних передач вырезали и Шуфутинского

Звезды российской эстрады в конце декабря угодили в большой скандал. Из-за «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой некоторых были отменены выступления, сообщает Vokrug.tv.
Певец Михаил Шуфутинский участником мероприятия не был, но тоже пострадал.
Дело в том, что 75-летний шансонье снялся вместе с Филиппом Киркоровым в программе «Наш Новый год», но их дуэт в эфир Первого канала 1-го января не попал.
По некоторым данным, композицию «Жара Дубая» Шуфутинский и Киркоров должны были спеть также в "Новогодней маске" на НТВ, однако этот номер тоже вырезали.
Но само выступление Михаила Захаровича в спин-оффе "Маски" осталось без изменений.
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