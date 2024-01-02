Ивлеева звала на «голую» вечеринку 450 звезд

тметить свой день рождения в столичном клубе Mutabor Ивлеева хотела в большой компании, состоявших из звезд спорта, кино, сцены и ТВ.

Среди приглашенных, кто теперь наверняка рад, что отказался в этом участвовать или не смог приехать, значатся Тимати со своей девушкой, Яна Рудковская, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук.

Также блогер хотела видеть певицу Нюшу, актрису Анастасию Самбурскую, актера Филиппа Янковского, футболиста московского «Динамо» Федора Смолова.

Причины, по которым все эти знаменитости не явились на вечеринку, не раскрываются.

Приглашение также проигнорировали рэперы Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Михаил Друян, Зиверт, Кристина Си.

Не пришли туда Инстасамка с мужем Moneyken и хип-хоп исполнитель Scally Milano, сообщает Telegram-канал Baza.