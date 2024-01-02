Участников «голой» вечеринки Ивлеевой могут привлечь за распространение порно

По словам Мизулиной, многие посетители вечеринки в честь дня рождения блогерши были голыми.
Однако это было публичное мероприятие, а значит, это попадает под статью о порнографии.
Она также напомнила, что на публичных мероприятиях запрещена нецензурная лексика и демонстрация неприличных сцен, включая обнажение.
Пока о заведении уголовного дела речь не идет, но его могут возбудить, если нарушения этого закона выявит экспертиза.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__