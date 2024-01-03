Жуков рассказал, как они с женой назвали сына, родившегося 7 декабря 2023 года

Звездные родители Сергей Жуков и Регина Бурд дали малышу необычное имя. Его назвали Эваном.
Совсем недавно лидер группы "Руки вверх!" сообщил о появлении на свет пятого ребенка.
Мальчик появился на свет 7 декабря. Артист разместил в соцсетях селфи в медицинском костюме с наклейкой на груди "У меня родился сын".
Лицо новорожденного исполнитель показывать не стал.
О том, что жена Жукова в положении, стало известно в сентябре текущего года.
У пары уже есть трое детей кроме Эвана.
От первого брака у Жукова имеется 22-летняя дочь Александра.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__