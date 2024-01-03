Кадры с Киркоровым и Лолитой убрали из Песни года

Издание KP.RU сообщает, что "Песня года-2023" вышла на экраны в измененном виде.
Композиции тех, кто участвовал в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, были вырезаны из телевизионной версии программы.
Кроме Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской "ликвидировали" также Анну Асти. "Под раздачу попал" и Михаил Шуфутинский, так как пел дуэтом с Киркоровым. Артисты исполняли вместе композицию "Жара Дубая".
В немилость попал и Александр Ревва, а номер "Песня остается с человеком", которую исполняли 10 артистов, смонтирован так, что Реввы нет в кадре.
Интересно, что Диму Билана, который также был участником скандального мероприятия, с его треком "Острой бритвой" из концерта убирать не стали. Не стали его вырезать и из иных новогодних шоу, включая то, что вышло в эфир Первого канала.
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